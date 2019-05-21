Beşiktaş'tan Kagawa ve Ljajic açıklaması
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, Kagawa ve Ljajic transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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