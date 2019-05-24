Bursaspor'un başarılı futbolcusu Umut Meraş'a milli davet
Bursaspor'un başarılı sol beki Umut Meraş, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.
Bursaspor'un başarılı sol beki Umut Meraş, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı.
Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Umut Meraş, A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.
Umut Meraş, daha önce kulüp dergisine verdiği bir röportajda Bursaspor'a transfer olduktan sonraki hedeflerinden ilkinin A Milli Takım olduğunu söyleyerek, "Ay-yıldızlı formanın altında oynamak, ülkeni temsil etmek benim için çok güzel olacak. Türkiye'de sol bek sıkıntısı var. Ben de kendime güveniyorum. A Milli Takım'a gitmeyi çok istiyorum" demişti.
- 24.05.2019
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Beşiktaş'ta teknik direktör için geri sayım başladı
Toplam 1
Yorum
mehmet rıza olmaz kalsın başarısız
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
Bursaspor'un başarılı futbolcusu Umut Meraş'a milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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