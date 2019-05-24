Bursaspor'un başarılı futbolcusu Umut Meraş'a milli davet
24 Mayıs 2019, Cuma
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'un başarılı futbolcusu Umut Meraş'a milli davet

Bursaspor'un başarılı futbolcusu Umut Meraş'a milli davet

'un başarılı sol beki Umut Meraş, A 'ın çağrıldı.

'un başarılı sol beki Umut Meraş, A 'ın çağrıldı.

Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Umut Meraş, A Milli Takım'ın ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

Umut Meraş, daha önce kulüp dergisine verdiği bir röportajda Bursaspor'a transfer olduktan sonraki hedeflerinden ilkinin A Milli Takım olduğunu söyleyerek, "Ay-yıldızlı formanın altında oynamak, ülkeni temsil etmek benim için çok güzel olacak. 'de sol bek sıkıntısı var. Ben de kendime güveniyorum. A Milli Takım'a gitmeyi çok istiyorum" demişti.

  1. 24.05.2019
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