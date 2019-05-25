Timsah’ta nefesler tutuldu
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Timsah’ta nefesler tutuldu

Timsah’ta nefesler tutuldu

’da sezon finaline çıkacak olan , eksiklerine rağmen kazanıp -A.Gücü maçından gelecek haberleri bekleyecek

'da kader maçına çıkacak olan 'da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını tesislerinde sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Kümede kalma adına mutlak kazanması gereken , diğer yandan da 'nin A.Gücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.

DEFANSTA MECBURİ DEĞİŞİM
Teknik Direktör Mesut Bakkal ise kader maçı öncesi zorunlu değişime gidecek. Kart cezalısı stoperler Ertuğrul Ersoy, Chedjou, sakat sağ bek Barış Yardımcı ve takımdan ayrılan orta saha Lima yok. Bakkal'ın stoperde Arjantinli Vergini ile bu sezon ligde oynamayan Furkan Emre'ye görev vermesi bekleniyor.

MALATYA'DA EKSİK ÇOK
Ligde kalma mücadelesi veren Bursa önünde Avrupa için sahaya çıkacak Y.Malatya'da eksikler düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda yollar ayrılan ile 'ün yanı sıra sakat olan Guilherme, Donald, Pereira'nın forma giyemeyeceği öğrenildi.

  1. 25.5.2019
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