Timsah’ta nefesler tutuldu

Malatya'da kader maçına çıkacak olan Bursaspor'da tüm gözler bu maça çevrildi. Yeşil-beyazlılar, çalışmalarını tesislerinde sürdürürken, adeta oyuncuların dış dünya ile bağlantısı kesildi. Kümede kalma adına mutlak kazanması gereken Bursa, diğer yandan da Göztepe'nin A.Gücü karşısındaki puan kaybını bekleyecek.



DEFANSTA MECBURİ DEĞİŞİM

Teknik Direktör Mesut Bakkal ise kader maçı öncesi zorunlu değişime gidecek. Kart cezalısı stoperler Ertuğrul Ersoy, Chedjou, sakat sağ bek Barış Yardımcı ve takımdan ayrılan orta saha Lima yok. Bakkal'ın stoperde Arjantinli Vergini ile bu sezon ligde oynamayan Furkan Emre'ye görev vermesi bekleniyor.



MALATYA'DA EKSİK ÇOK

Ligde kalma mücadelesi veren Bursa önünde Avrupa için sahaya çıkacak Y.Malatya'da eksikler düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda yollar ayrılan Ömer Şişmanoğlu ile Adem Büyük'ün yanı sıra sakat olan Guilherme, Donald, Pereira'nın forma giyemeyeceği öğrenildi.