Bursaspor’un gözü kardeşinde

Süper Lig'in 6'ıncı şampiyonu Bursaspor, kümede kalmak için Yeni Malatyaspor'u yenip, 'kardeş kulübü' Ankaragücü'nün Göztepe'ye çelme takmasını bekleyecek. Göztepe ile iki maçta da 0-0 berabere kalan Timsah, rakibiyle puanını eşitlese bile genel averajda 4 gol geride bulunuyor. Erzurum ise Bursa ve Göztepe'ye üçlü averajda üstün.