Bursaspor’un gözü kardeşinde
Timsah kazanıp, Ankaragücü’nün puan almasını bekleyecek.
Süper Lig'in 6'ıncı şampiyonu Bursaspor, kümede kalmak için Yeni Malatyaspor'u yenip, 'kardeş kulübü' Ankaragücü'nün Göztepe'ye çelme takmasını bekleyecek. Göztepe ile iki maçta da 0-0 berabere kalan Timsah, rakibiyle puanını eşitlese bile genel averajda 4 gol geride bulunuyor. Erzurum ise Bursa ve Göztepe'ye üçlü averajda üstün.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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