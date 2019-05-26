Bursaspor’un gözü kardeşinde
26 Mayıs 2019, Pazar
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’un gözü kardeşinde

Bursaspor’un gözü kardeşinde

Timsah kazanıp, ’nün puan almasını bekleyecek.

Süper Lig'in 6'ıncı şampiyonu , kümede kalmak için 'u yenip, 'kardeş kulübü' 'nün 'ye çelme takmasını bekleyecek. Göztepe ile iki maçta da 0-0 berabere kalan Timsah, rakibiyle puanını eşitlese bile genel averajda 4 gol geride bulunuyor. ise Bursa ve Göztepe'ye üçlü averajda üstün.

  1. 26.5.2019
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