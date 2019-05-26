Beşiktaş'ta hayal kırıklığı!
26 Mayıs 2019, Pazar
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'ta hayal kırıklığı!

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı!

Galatasaray ve ’in gerisinde kalan Kara Kartallar taraftarını mutlu edemedi Ligin ikinci yarısında çıkışa çeken siyah-beyazlıların çabası Devler Ligi’ne yetmedi.

Sezonu üçüncü tamamlayan , umduğunu bulamadı. Teknik direktör yönetiminde üst üste iki şampiyonluğun ardından 2017-18'de dördüncü sırada kalan siyahbeyazlı takım, bu sezon G.Saray ile 'in gerisinde kaldı. Ligde 19 galibiyet alan Beşiktaş, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'daki grafiğiyle son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-17'de 77 ve 2015-16'da 79 puan toplamıştı.

PERFORMANSI YETMEDİ
Beşiktaş, bu sezon özellikle ilk yarıdaki kötü performansıyla rakiplerinin gerisinde kaldı. 2018-2019'un ilk devresinde çok kötü performans sergileyen siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 26 topladı ve 7. sırada yer alabildi. İkinci yarıda daha iyi performans sergileyen Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan elde etti. İkinci yarıda sadece 2 kez mağlup olan ve 39 puanla bu devrenin en iyi performans sergileyen ikinci takımı olan siyah-beyazlıların bu başarısı şampiyonluk ipini göğüslemek için yeterli olmadı.

İKİ SEZON SONRA YENİLDİ
Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde iki sezon sonra evinde rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı. Güneş'in göreve geldiği 2015-16'da iç sahada iki kez yenilen siyah-beyazlı takım, sonraki iki sezonda rakiplerine üstünlük şansı vermedi. Vodafone Park'ta ve 'a mağlup olan siyah-beyazlılar 39 puan topladı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde son 4 sezonun da en kötü iç saha performansını aldı. Geçen sezon 43 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, üst üste şampiyon olduğu sezonlarda ise 43'er puan elde etmişti.

  1. 26.5.2019
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