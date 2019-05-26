Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
26 Mayıs 2019, Pazar
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Başkanı ile görüşecek!

Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!

’ın adaylarından ’nın salı günü Başkan ve bazı yöneticilerle buluşacağı belirtildi.

'ta tüm gözler yeni teknik direktörün kimin olacağına çevrildi. Adaylar arasında öne çıkarken; , , ve da görüşülen diğer isimler arasında - yer alıyor. Bu arada bu konu da Başkan 'dan - sürpriz bir hamle geldi. Luces cu'yu isteyen ancak yöneti - mini ikna edemeyen Başkan - Orman'ın, Abdullah Avcı'yı yönetimde görüşlerine çok önem verdiği, , dahil birkaç isim le beraber Salı günü yapılacak - toplantıya davet ettiği ifade edildi. Toplantıda Orman'ın, Avcı'yı ve projelerini dinlemek istediği bildirildi.

  1. 26.5.2019
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