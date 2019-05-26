Bilic Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı
Beşiktaş’ı çalıştırdığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi olan Hırvat hoca 4 yıl aranın ardından bu kez Kasımpaşa ile anlaşmak üzere...
Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş- Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 08:15
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Bilic Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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