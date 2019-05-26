Bilic Kasımpaşa ile anlaşmak üzere
26 Mayıs 2019, Pazar
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Bilic Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Bilic Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

’ı çalıştırdığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi olan Hırvat hoca 4 yıl aranın ardından bu kez ile anlaşmak üzere...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ve Al Ittihad'ı çalıştıran 'e tekrar Türkiye yolu gözüktü. Sabah'ta yer alan habere göre; UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic'in Kasımpaşa ile görüştüğü kaydedildi.

Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş- Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, 'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 08:15
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