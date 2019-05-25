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Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 34 haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ta Güven Yalçın attığı 3 golle yıldızlaştı. Güven bu maçta 36 dakikada attığı 3 golle tam 22 futbolcuyu geride bıraktı. İşte o futbolcular...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:28 Güncelleme: 25.05.2019 15:28
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Güven, Kasımpaşa maçındaki 36 dakikalık performansıyla, Süper Lig'deki 22 forveti gölgede bıraktı.
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