Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 34 haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ta Güven Yalçın attığı 3 golle yıldızlaştı. Güven bu maçta 36 dakikada attığı 3 golle tam 22 futbolcuyu geride bıraktı. İşte o futbolcular...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:28 Güncelleme: 25.05.2019 15:28
Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini ilk yarıda Güven Yalçın kaydetmişti.

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Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı

Genç futbolcu, 10, 44 ve 45 1. dakikalarda ağları havalandırarak 36 dakikada hat-trick yaptı.

Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı

Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Güven, Kasımpaşa maçındaki 36 dakikalık performansıyla, Süper Lig'deki 22 forveti gölgede bıraktı.

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Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı

Karşılaşmanın ilk yarısında attığı 3 golle, Frey, Adebayor, Sakho, Umut Nayir, Eren Tozlu ve Sunu'nun lig boyunca attığı gol sayısı kadar skor kaydeden Güven Yalçın, Süper Lig'deki 16 forvetin ise sezon boyunca attığı gol sayısını 1 maçta geçmeyi başardı.

Güven Yalçın attığı 3 golle 22 forveti geride bıraktı

12 GOLE DİREK ETKİ ETTİ

Bu sezon Süper Lig'de 22. maçına çıkan Güven Yalçın, bu maçlarda bin 96 dakika sahada kalırken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

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