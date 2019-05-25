Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti... - Fotomaç
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Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu maçın Şenol Güneş için ayrı bir önemi vardı. Siyah-beyazlılarla unutulmaz başarılara imza atan deneyimli teknik adam Beşiktaş'a duygusal bir şekilde veda etti. İşte Güneş'in Beşiktaş'a veda anından kareler...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:02 Güncelleme: 25.05.2019 00:05
Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

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Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Siyah-beyazlılar Kasımpaşa'yı Güven'in hattricki ile 3-2 geçerek Lefter Küçükandonyadis sezonunu 3.sırada tamamladı.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş için bu maçın ayrı bir önemi vardı.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Siyah-beyazlılar ile unutulmaz başarılara imza atan Şenol Güneş, takımı ile son maçına çıktı.

Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Vodafone Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarlar hocasını duygusal bir şekilde Milli Takım'a uğurladı.

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