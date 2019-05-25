Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu maçın Şenol Güneş için ayrı bir önemi vardı. Siyah-beyazlılarla unutulmaz başarılara imza atan deneyimli teknik adam Beşiktaş'a duygusal bir şekilde veda etti. İşte Güneş'in Beşiktaş'a veda anından kareler...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:02 Güncelleme: 25.05.2019 00:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





