Şenol Güneş Beşiktaş'a böyle veda etti...

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bu maçın Şenol Güneş için ayrı bir önemi vardı. Siyah-beyazlılarla unutulmaz başarılara imza atan deneyimli teknik adam Beşiktaş'a duygusal bir şekilde veda etti. İşte Güneş'in Beşiktaş'a veda anından kareler...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:02
Güncelleme: 25.05.2019 00:05
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Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
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Siyah-beyazlılar Kasımpaşa'yı Güven'in hattricki ile 3-2 geçerek Lefter Küçükandonyadis sezonunu 3.sırada tamamladı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş için bu maçın ayrı bir önemi vardı.
Siyah-beyazlılar ile unutulmaz başarılara imza atan Şenol Güneş, takımı ile son maçına çıktı.
Vodafone Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarlar hocasını duygusal bir şekilde Milli Takım'a uğurladı.