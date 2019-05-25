Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz duyurdu
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'ta ayrılık! duyurdu

Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz duyurdu

'ın yıldız ismi , Kasımpaşa maçı sonrası ile fotoğrafını paylaştı. Burak Yılmaz’ın paylaşıma düştüğü not ise kafaları karıştırdı.

'ın 33 yaşındaki golcüsü , Kasımpaşa maçı sonrası ile fotoğrafını paylaştı. Burak Yılmaz'ın paylaşıma düştüğü not ise kafaları karıştırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş, organizasyona grup aşamasından başlayacak.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın yaptığı Adriano paylaşımı gündem yarattı.

Haziran 2019'da sona erecek Adriano ile bir fotoğraf paylaşan tecrübeli golcü, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.

BREZİLYA YOLCUSU

Teknik Direktörü Cuca, futbol tarzını çok beğendiği Brezilyalı sol beki mutlaka takımında görmek istiyor. Adriano'nun da ülkesi Brezilya'da futbol kariyerini noktalamak istediği biliniyor ve arasının iyi olduğu Cuca ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

Kısa bir süre sonra Brezilya'ya tatil yapmaya gidecek olan Adriano ile görüşmelere başlayacak Sao Paulo, finansal şartları zorlayarak deneyimli oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 09:44
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