Beşiktaş'ta ayrılık! Burak Yılmaz duyurdu

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçı sonrası Adriano ile fotoğrafını paylaştı. Burak Yılmaz'ın paylaşıma düştüğü not ise kafaları karıştırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş, organizasyona grup aşamasından başlayacak.



Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın yaptığı Adriano paylaşımı gündem yarattı.



Haziran 2019'da sona erecek Adriano ile bir fotoğraf paylaşan tecrübeli golcü, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.





BREZİLYA YOLCUSU

Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca, futbol tarzını çok beğendiği Brezilyalı sol beki mutlaka takımında görmek istiyor. Adriano'nun da ülkesi Brezilya'da futbol kariyerini noktalamak istediği biliniyor ve arasının iyi olduğu Cuca ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

Kısa bir süre sonra Brezilya'ya tatil yapmaya gidecek olan Adriano ile görüşmelere başlayacak Sao Paulo, finansal şartları zorlayarak deneyimli oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.