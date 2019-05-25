Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezona sağlam bir kadro kurmak için mesai harcıyor. Fatih Terim ile 22. şampiyonluğuna uzanan sarı-kırmızılılarda transfer için birçok isim gündemde son olarak eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray'da yine eski bir Beşiktaşlı gündemde. İşte o isim...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:28 Güncelleme: 25.05.2019 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





