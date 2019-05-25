Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray gelecek sezona sağlam bir kadro kurmak için mesai harcıyor. Fatih Terim ile 22. şampiyonluğuna uzanan sarı-kırmızılılarda transfer için birçok isim gündemde son olarak eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray'da yine eski bir Beşiktaşlı gündemde. İşte o isim...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:28
Güncelleme: 25.05.2019 10:35
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Spor Toto Süper Lig'de 2018/19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor.
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Ligin son haftasında Sivasspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı.
Kadrosuna yapacağı takviyelerle gelecek sezona daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'a transfer olacağı konusunda birçok isim önplana çıkıyor.
Son olarak Galatasaray'ın Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır ve Kaan Ayhan için girişimlerde bulunduğu Altay'ı bitirmeye çok yaklaştığı yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
Şampiyonlukla beraber Şampiyonlar Lig'ine doğrudan katılacak olan sarı-kırmızılılar, transferde elini çabuk tutup oyuncuların takıma uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyor.