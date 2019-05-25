Marcelo'dan son dakika açıklaması: Beşiktaş'a geliyor mu?
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Marcelo'dan son dakika 'Lyon' açıklaması

Marcelo'dan son dakika 'Lyon' açıklaması

Fransa Ligue 1 takımlarından 'da forma giyen , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti. Brezilyalı defans oyuncusu bir açıklama daha yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve takımda kalmak istediğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İki sezon önce 'tan ayrılarak 'un yolunu tutan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarları şaşırttı.

"Hedefimize ulaştığımız ve kulübü hak ettiği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde bıraktığım için çok mutluyum. Teşekkürler" diyen ve ayrılık sinyalleri veren Fransız ekibinin başarılı defans oyuncusu, daha sonra bir açıklama daha yaparak sözlerinin Fransız gazeteciler tarafından yanlış algılandığını ve takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon 'a olmasına engel olunan Brezilyalı futbolcu, Lyon'da özellikle taraftarla arası bozulmuş ve iyi bir sezon geçirememişti. Fransız basını ise Marcelo'nun ilk paylaşımı sonrası, 30 yaşındaki deneyimli ismin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini yazmıştı.

Brezilyalı futbolcu 2017 yılında 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer oldu.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 14:45
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