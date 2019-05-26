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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi
Beşiktaş'ın sezon başında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı genç yıldız Dorukhan Toköz için dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Beşiktaş, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken futbolcunun fiyatını belirledi. İşte detaylar...
26 Mayıs 2019 Pazar 09:44
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Siyah beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı.
Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon euroluk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açmayı düşünüyor. (Yaklaşık 70 milyon TL)
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