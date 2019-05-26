Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi

Beşiktaş'ın sezon başında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı genç yıldız Dorukhan Toköz için dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Beşiktaş, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken futbolcunun fiyatını belirledi. İşte detaylar...
26 Mayıs 2019 Pazar 09:44
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi

İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş yönetimine şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı.

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi

Siyah beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı.

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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi

İTALYAN KULÜPLERİ DEVREDE

Zira Fransa ve İzlanda ile oynanacak olan maçların kadrosuna davet edilen Dorukhan Toköz'ün, milli forma altında, süre alması halinde göstereceği performans da, bu futbolcu için gelecek teklifleri etkileyecek.

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi

Dorukhan için özellikle İtalyan kulüplerinin 7 milyon euroluk teklifte bulunacağının haberleri çıksa da, yönetim bu futbolcu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açmayı düşünüyor. (Yaklaşık 70 milyon TL)

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