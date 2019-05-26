Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı

Aziz Behic 'e gitti! Caner 'ta kaldı

Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı

kulübü, ’ın anlaştığı Aziz Behic’i ’e sattı Siyah-beyazlılar bunun üzerine Caner’i bırakmama kararı aldı.

'ta, Aziz Behic'in 'e gitmesi siyah-beyazlıların politikasında rotasını değiştirmesine neden oldu. KARA 'ın Aziz Behic için yaptığı 400 bin euro'luk teklifi kabul eden , Başakşehir'in pasaportlu oyuncu için 1 milyon euro teklif etmesi üzerine çark etti. Beşiktaş'a, Başakşehir'in 1 milyon euro önerdiğini kendilerinin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği soruldu. Siyah-beyazlılar rakamı yükseltmelerinin söz konusu olmadığını söyleyince oyuncu Başakşehir'e satıldı. BU arada Beşiktaş'tan 800 bin euro kazanacak olan Aziz, Başakşehir'den ise yılda 1.2 milyon euro alacak. 'in yaptığı şok transferin ardından Beşiktaş yönetimi Caner'i elde tutma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimi milli oyuncuyla yola devam edecek.

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN