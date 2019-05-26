Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı
PSV kulübü, Beşiktaş’ın anlaştığı Aziz Behic’i Başakşehir’e sattı Siyah-beyazlılar bunun üzerine Caner’i bırakmama kararı aldı.
Beşiktaş'ta, Aziz Behic'in Başakşehir'e gitmesi siyah-beyazlıların transfer politikasında rotasını değiştirmesine neden oldu. KARA Kartal'ın Aziz Behic için yaptığı 400 bin euro'luk teklifi kabul eden PSV, Başakşehir'in Avustralya pasaportlu oyuncu için 1 milyon euro teklif etmesi üzerine çark etti. Beşiktaş'a, Başakşehir'in 1 milyon euro önerdiğini kendilerinin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği soruldu. Siyah-beyazlılar rakamı yükseltmelerinin söz konusu olmadığını söyleyince oyuncu Başakşehir'e satıldı. BU arada Beşiktaş'tan 800 bin euro kazanacak olan Aziz, Başakşehir'den ise yılda 1.2 milyon euro alacak. Aziz Behiç'in yaptığı şok transferin ardından Beşiktaş yönetimi Caner'i elde tutma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimi milli oyuncuyla yola devam edecek.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Aziz Behic Başakşehir'e gitti! Caner Beşiktaş'ta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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