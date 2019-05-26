Beşiktaş'ta Adriano bırakıyor! Marcelo kalıyor

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta maçın ardından bir ayrılık belli oldu. Kartal'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, ayrılması beklenen Adriano ile olan fotoğrafını paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü. Bu paylaşım sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da Brezilyalı oyuncuya teşekkür mesajları paylaştı.



MARCELO KALIYOR

Beşiktaş ile adı yeniden anılan siyah beyazlı eski oyuncu Marcelo Guedes, geleceği hakkında bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu, yaptığı paylaşımda; "Son mesajımda Lyon'dan ayrıldığımı söylemedim. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşabildiğimiz için mutlu olduğumu söyledim. Son mesajım yanlış yorumlandı. Tekrar netleştireceğim; Lyon'dan ayrılmayacağım ve kulüple olan sözleşmeme saygı duymaya niyetliyim" ifadelerini kullandı.



MARTİN ODEGAARD'A TALİP ÇIKTI

Guti'nin teknik direktörlük koltuğuna oturması durumunda Beşiktaş'a getireceği iddia edilen Martin Odegaard'a, Ajax'tan sonra Leverkusen'in talip olduğu bildirildi. R.Madrid yönetimin Norveçli oyuncu için satma kararında olmadığı ama sürpriz bir kararında çıkabileceği bildirildi.



RAUL DE TOMAS DA GÜNDEMDE

Guti'nin Odegaard'ı getireceği iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken; Portekiz'den sürpriz bir iddia gündeme geldi. Benfica'nın Real Madrid'in, Vallecano'ya kiraladığı Raul De Tomas için teklif yaptığı, Beşiktaş'ın da Dominik asıllı 24 yaşındaki forvet oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.