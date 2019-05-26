Mucize bekliyor
26 Mayıs 2019, Pazar
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Mucize bekliyor

Mucize bekliyor

32 puanla ’de 17. basamakta bulunan BB Erzurumspor, rakipleri ’un puan kaybını, ’nin ise mağlup olmasını bekliyor.

Mavi-beyazlılar deplasmanından galip gelirse ve rakipleri de puan kayıpları yaşarsa üçlü averaj ile ligde kalacak.

  1. 26.5.2019
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