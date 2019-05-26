Kaplan: Kimsenin hakkı geçmesin
26 Mayıs 2019, Pazar
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Kaplan: Kimsenin hakkı geçmesin

Kaplan: Kimsenin hakkı geçmesin

Ankaragücü Mustafa Kaplan, ’ye galibiyet için gideceklerini söyledi.

Lige veda edeceklerin kendilerini ilgilendirmediğini belirten Kaplan, yine de hiçbir takımın hakkına girmek istemediklerini söyledi. Kaplan, kaleci Altay'ın talipleri olduğunu da ifade etti. Başarılı hoca, takımda gol atan 20 futbolcu ile kaleci Altay'a çeyrek altın hediye ettiklerini ifade etti.

  1. 26.5.2019
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