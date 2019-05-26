Kaplan: Kimsenin hakkı geçmesin
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe’ye galibiyet için gideceklerini söyledi.
Lige veda edeceklerin kendilerini ilgilendirmediğini belirten Kaplan, yine de hiçbir takımın hakkına girmek istemediklerini söyledi. Kaplan, kaleci Altay'ın talipleri olduğunu da ifade etti. Başarılı hoca, takımda gol atan 20 futbolcu ile kaleci Altay'a çeyrek altın hediye ettiklerini ifade etti.
- 26.5.2019
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Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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