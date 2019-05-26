Malatya’nın borcu azaldı

Başkan Adil Gevrek, hedefledikleri gibi kulübün borcunu azalttıklarını açıkladı. Gevrek, "Borç 26 milyondan 11 milyon 500 bin liraya indi. Şimdiki hedefimiz kulübe çok önemli bir tesis kazandırmak" yorumunu yaptı. Öte yandan yönetim oybirliğiyle ibra edildi.