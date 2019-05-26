Malatya’nın borcu azaldı
26 Mayıs 2019, Pazar
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’nın borcu azaldı

Malatya’nın borcu azaldı

olağan mali genel kurul düzenlendi.

Başkan Adil Gevrek, hedefledikleri gibi kulübün borcunu azalttıklarını açıkladı. Gevrek, " 26 milyondan 11 milyon 500 bin liraya indi. Şimdiki hedefimiz kulübe çok önemli bir tesis kazandırmak" yorumunu yaptı. Öte yandan yönetim oybirliğiyle ibra edildi.

  1. 26.5.2019
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