Malatya’nın borcu azaldı
Yeni Malatyaspor olağan mali genel kurul düzenlendi.
Başkan Adil Gevrek, hedefledikleri gibi kulübün borcunu azalttıklarını açıkladı. Gevrek, "Borç 26 milyondan 11 milyon 500 bin liraya indi. Şimdiki hedefimiz kulübe çok önemli bir tesis kazandırmak" yorumunu yaptı. Öte yandan yönetim oybirliğiyle ibra edildi.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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