Bilic Beşiktaş'a mı dönüyor? Statta böyle açıkladı!

Beşiktaş'ın eski teknik patronu Slaven Bilic, Kasımpaşa maçı öncesi Vodafone Park'taki yerini aldı.

Slaven Bilic, Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf isteklerini kırmadı ve tek tek herkesle fotoğraf çektirdi. Hırvat teknik adam, taraftarlardan gelen, "Beşiktaş'a dönüyor musun?" şeklindeki soruya, "Öyle bir durum yok. Sadece ziyarete geldim." cevabını verdi.

OYNATTIĞI FUTBOL, TAKDİR TOPLAMIŞTI

Hırvat çalıştırıcı, 2 yıl boyunca görevde kaldığı Beşiktaş'ta hiçbir kupa kazanamamasına ve bu süre boyunca derbi maçları da kazanamamasına rağmen, oynattığı kompakt futbolla otoritelerden geçerli not aldı.

2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a gelen Hırvat çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda ligde oynadığı 34 maçta 17 galibiyet 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slaven Bilic, 34 maçlık lig periyodunda sezon sonunu 62 puanla üçüncü sırada tamamladı. Beşiktaş'ın başındaki ilk sezonunda deneyimli çalıştırıcının öğrencileri rakip ağlara 53 gol atarken kalesinde ise 33 gol görmüştü.

BILIC İLE 2014-2015 SEZONU BAŞLANGICI

İlk seneki tecrübesizliğini, Beşiktaş'taki ikinci senesinde atlatan Slaven Bilic, 2014-2015 sezonu öncesi transfer döneminde, neredeyse transfer etmek istediği bütün futbolculara siyah-beyazlı formayı giydirmeyi başardı. Bu sezon lige çok erken açılış yapan Beşiktaş'ı zorlu bir süreç bekliyordu. Temmuz'un 30'unda ilk maçına Feyenord karşısında çıkan Bilic ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibini saf dışı bırakarak, Arsenal ile eşleşti. Rakibine Devler Ligi Play-Off maçlarında kök söktüren Bilic ve öğrencileri, ilk maçta Topçular ile İstanbul'da 0-0 berabere kaldı. Ardından rövanşta Emirates Stadı'nda oynadığı futbolla alkış toplayan Beşiktaş, buna rağmen Arsenal'e 1-0 mağlup olmuş ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

Siyah-beyazlılar daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde önemli rakipleri saf dışı bırakarak 2. tura kadar ilerlemiş ve burada Liverpool ile eşleşmişti. Güçlü İngiliz ekibine İngiltere'de 1-0 mağlup olmasına rağmen, sahada rakibine zor anlar yaşatan Bilic ve öğrencileri, Liverpool'u İstanbul'da normal süresi 1-0'lık galibiyetle sona eren maçın ardından penaltılarda rakibini saf dışı bırakmıştı. UEFA Avrupa Ligi heyecanını 3. turda devam ettiren Beşiktaş'ta final hayali ise Club Brugge tarafından sona erdirildi. Belçika temsilcisine ilk maçta 3-1 ve ikinci maçta 2-1'lik skorla mağlup olan Bilic ve öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'ne bu sonuçlarla veda etmişti.

BILIC'İN 2014-2015 SEZONU LİG KARİYERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, 2014-2015 sezonuna Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle başladı. 34 maçlık lig periyodu içerisinde geride kalan 33 haftada 66 puan toplayan Bilic ve öğrencileri, bu uzun periyotta rakip ağlara 53 gol attı ve kalesinde ise 31 gol gördü. Siyah-beyazlılar bu 33 lig müsabakasında 20 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan ligin bitimine 1 hafta kalmasına rağmen Beşiktaş şu anda ligde üçüncü sıradaki yerini garantilemiş durumda. Siyah-beyazlı takım Bilic önderliğinde bu sezonda yine üçüncülükle yetindi ve geçen sene sezon sonunda attığı ve yediği gol sayısının aynı rakamlarının aynı istatistiğine de şu anda ulaşmış durumda. Siyah-beyazlılar geçen sene de lig sonunda 53 gol atmış ve kalesinde ise 33 gol görmüştü.