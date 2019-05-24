Beşiktaş'ta Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve yeni yönetimde yer almayan Metin Albayrak'ın yerine Serdar Adalı atandı.
"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir."
- 24.05.2019
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
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Alkışlar Nwakaeme'ye
Toplam 3
Yorum
batu helal olsun ,
Beşiktaş'ta Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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