Beşiktaş'ta Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı
24 Mayıs 2019, Cuma
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'ta 'ın yerine atandı

Beşiktaş'ta Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve yeni yönetimde yer almayan 'ın yerine Serdar Adalı atandı.

'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan 'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere 'nın atanmasına karar verilmiştir."
  1. 24.05.2019
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