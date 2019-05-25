Kartal güç bela!

Beşiktaş Süper Lig'in son maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligi üçüncü tamamladı ve Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkını elde etti. Beşiktaş'ın gollerini 10, 44 ve 45+1'de Güven kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 13'de Hajradinovic ve 67'de Koita'tan geldi. Şenol Güneş ile son maçına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan girme şansı kazandı.



GÜVEN YILDIZLAŞTI

Siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı hiç şüphesiz Güven Yalçın oldu. Genç futbolcu ilk yarıda attığı 3 golle hat-trick yaptı ve zaferin mimarı oldu. Daha önce de Rize'ye 22 dakikada hat-trick yapmıştı. Ayrıca 2007/08'den bu yana Beşiktaş'ta bir sezonda iki hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Bu arada Beşiktaş'ta 55'te Q7'nin yerine giren Lens, 90+1'de ilk sarıyı, 90+4'te de 2. sarı karttan kırmızı gördü.



LARIN 284 GÜN SONRA

Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Larin, 284 gün sonra bu şansı bir kez daha yakaladı. Larin, ilk 11'de ilk ve son kez 12 Ağustos 2018'deki Akhisarspor maçında oynamıştı. Sonraki 10 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren Kanadalı, Kasımpaşa maçında orta sahanın solunda görev aldı.



YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK!

Güneş ,Kasımpaşa karşısında geçen haftaya göre 3 değişiklik yaptı. Trabzon mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Burak, Adriano ve Medel, sezonun son karşılaşmasında kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Kasımpaşa karşılaşmasında Cyle Larin, Necip Uysal ve Shinji Kagawa ilk 11'de şans buldu. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan ile Dorukhan da, Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.



SLAVEN BILIC VODAFONE PARK'TA

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Bilic, Kasımpaşa maçı öncesi Vodafone Park'taki yerini aldı. Bilic, Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf isteklerini kırmadı ve tek tek herkesle fotoğraf çektirdi. Hırvat teknik adam, taraftarlardan gelen, "Beşiktaş'a dönüyor musun?" şeklindeki soruya, "Öyle bir durum yok, sadece ziyarete geldim." cevabını verdi. Hırvat çalıştırıcı, 2 yıl Beşiktaş'ın başında görev yapmıştı.