GALERİ
Son dakika: Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmaya hazırlanan Abdullah Avcı ile anlaşma vardı. İşte habere dair tüm detaylar...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:40 Güncelleme: 29.05.2019 19:43
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor.
DİĞER GALERİLER