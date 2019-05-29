Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi... - Fotomaç
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan ancak Fenerbahçe'nin resmi açıklama yaparak bir görüşme yapılmadığını duyurduğu Abdullah Avcı'da sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı çalıştırıcı kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile geleceğini konuşmak ve sözleşme detaylarını masaya yatırmak için bir görüşme yapma kararı aldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16 Güncelleme: 29.05.2019 10:21
Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Medipol Başakşehir'in tecrübeli teknik direktörü Avcı, Beşiktaş ile ilgili bir hamle yaptı.

Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi.

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Mukavelesinin feshi için başkan Göksel Gümüşdağ'la görüşecek olan Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, turuncu lacivertli kulübü ikna ettikten sonra Beşiktaş'a imza atacak.

Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

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