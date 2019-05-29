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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...
Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan ancak Fenerbahçe'nin resmi açıklama yaparak bir görüşme yapılmadığını duyurduğu Abdullah Avcı'da sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı çalıştırıcı kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile geleceğini konuşmak ve sözleşme detaylarını masaya yatırmak için bir görüşme yapma kararı aldı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16
Güncelleme: 29.05.2019 10:21
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Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.
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Medipol Başakşehir'in tecrübeli teknik direktörü Avcı, Beşiktaş ile ilgili bir hamle yaptı.
Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi.