Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Adı daha önce Fenerbahçe ile anılan ancak Fenerbahçe'nin resmi açıklama yaparak bir görüşme yapılmadığını duyurduğu Abdullah Avcı'da sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı çalıştırıcı kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile geleceğini konuşmak ve sözleşme detaylarını masaya yatırmak için bir görüşme yapma kararı aldı.