Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'ın maaşında indirim yapması halinde ayrılığını istemeyecek. Sarı kırmızılılar, Selçuk'la bir sene daha yola devam edilmesini planlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan'ın geleceği merak konusuydu... Selçuk İnan, Galatasaray'da kalacak mı yoksa yollar ayrılıyor mu? İşte yaşanan son gelişmeler…
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ile bir sene daha devam edilme kararı alındı ancak Selçuk'un ücretinde indirim yapması istenecek.
Yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Selçuk İnan'a iletti. Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.
"BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, "Selçuk konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Kulüp herhalde gerekli adımları atmaya başlar. Son 8 senede kaptan Selçuk bu takıma çok şeyler vermiş. Bakalım göreceğiz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
- 29.05.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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