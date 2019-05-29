Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da kararı! Ayrılık...

Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...

yönetimi ve teknik heyeti, sözleşmesi sona eren 'ın maaşında indirim yapması halinde ayrılığını istemeyecek. Sarı kırmızılılar, Selçuk'la bir sene daha yola devam edilmesini planlanıyor.

'de sezonu şampiyon tamamlayan 'ın tecrübeli futbolcusu 'ın geleceği merak konusuydu... Selçuk İnan, Galatasaray'da kalacak mı yoksa yollar ayrılıyor mu? İşte yaşanan son gelişmeler…

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ile bir sene daha devam edilme kararı alındı ancak Selçuk'un ücretinde indirim yapması istenecek.

Yönetim son yıl aldığı 2 milyon 950 bin avroluk ücretin verilemeyeceğini Selçuk İnan'a iletti. Bir sene daha oynamak isteyen tecrübeli futbolcu da indirime sıcak bakıyor.

"BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, "Selçuk konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Kulüp herhalde gerekli adımları atmaya başlar. Son 8 senede kaptan Selçuk bu takıma çok şeyler vermiş. Bakalım göreceğiz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Babel'den Galatasaray açıklaması

  1. 29.05.2019
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