Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı 1 yıl daha Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

BÜYÜK FEDAKARLIK

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, 2.950.000 euro yıllık maaş alırken yeni sözleşmesinde Galatasaray'da 500 bin euro maaşla 1 yıl daha forma giyecek.

Galatasaray'a 2011-2012 yılında Trabzonspor'dan transfer olan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla 7.sezonunu geride bıraktı. Deneyimli futbolcu takımıyla kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi.