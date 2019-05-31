Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı 1 yıl daha Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.
Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı 1 yıl daha Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.
BÜYÜK FEDAKARLIK
Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, 2.950.000 euro yıllık maaş alırken yeni sözleşmesinde Galatasaray'da 500 bin euro maaşla 1 yıl daha forma giyecek.
Galatasaray'a 2011-2012 yılında Trabzonspor'dan transfer olan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla 7.sezonunu geride bıraktı. Deneyimli futbolcu takımıyla kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi.
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 22:49
-
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
Toplam 1
Yorum
gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
-
Fejsa için pres
Toplam 1
Yorum
Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
-
Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
yazıcı hattirickküp yapmış adam
Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.