Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
31 Mayıs 2019, Cuma
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'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!

'de 22.şampiyonluğuna ulaşan , tecrübeli oyuncusu ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı 1 yıl daha Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

'de 22.şampiyonluğuna ulaşan , tecrübeli oyuncusu ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı 1 yıl daha Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

BÜYÜK FEDAKARLIK

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, 2.950.000 euro yıllık maaş alırken yeni sözleşmesinde Galatasaray'da 500 bin euro maaşla 1 yıl daha forma giyecek.

Galatasaray'a 2011-2012 yılında Trabzonspor'dan transfer olan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla 7.sezonunu geride bıraktı. Deneyimli futbolcu takımıyla kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi.

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 22:49
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