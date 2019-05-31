Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

2007-2009 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Cassio Lincoln, Instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı. İşte Lincoln'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan o ifadeler...
31 Mayıs 2019 Cuma 17:10
Güncelleme: 31.05.2019 17:10
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Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln taraftara mesaj gönderdi.
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Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Lincoln instagram hesabından yaptığı açıklamayla taraftarı duygulandırdı.
İşte Lincoln'ün o mesajı:
"Büyük Galatasaray taraftarı; sizleri çok özledim...
Benim için yaptıklarınız, bana yaşattığınız güzel anılar hiç aklımdan çıkmıyor, sizleri çok seviyorum kalbimde yeriniz çok farklı ve hep öyle kalacaksınız..."
2007-2009 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Lincoln, ilk sezonunda Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşamıştı.