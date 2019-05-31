Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

2007-2009 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Cassio Lincoln, Instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı. İşte Lincoln'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan o ifadeler...
31 Mayıs 2019 Cuma 17:10 Güncelleme: 31.05.2019 17:10
Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln taraftara mesaj gönderdi.

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Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Lincoln instagram hesabından yaptığı açıklamayla taraftarı duygulandırdı.

Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

İşte Lincoln'ün o mesajı:

Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

"Büyük Galatasaray taraftarı; sizleri çok özledim...

Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Benim için yaptıklarınız, bana yaşattığınız güzel anılar hiç aklımdan çıkmıyor, sizleri çok seviyorum kalbimde yeriniz çok farklı ve hep öyle kalacaksınız..."

Casio Lincoln'den Galatasaray taraftarına mesaj!

2007-2009 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Lincoln, ilk sezonunda Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşamıştı.

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