Galatasaray'a 3 dünya yıldızı! Son dakika transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig'de perde kapandı Galatasaray 33. haftada Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan ederken Başakşehir ikinci Beşiktaş üçüncü Trabzonspor ise ligi dördüncü tamamladı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ise ligi son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sırada tamamlamayı başardı. Ligin bitiminin ardından kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon da şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılı ekibin adı birçok dünya yıldızıyla anılıyor. İşte o isimler! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...