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Galatasaray'a 3 dünya yıldızı! Son dakika transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig'de perde kapandı Galatasaray 33. haftada Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan ederken Başakşehir ikinci Beşiktaş üçüncü Trabzonspor ise ligi dördüncü tamamladı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ise ligi son haftalarda aldığı galibiyetlerle 6. sırada tamamlamayı başardı. Ligin bitiminin ardından kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon da şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılı ekibin adı birçok dünya yıldızıyla anılıyor. İşte o isimler! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...
31 Mayıs 2019 Cuma 21:51
Güncelleme: 31.05.2019 21:51
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Galatasaray 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlamasıyla 22. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
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Cimbom'da Fatih Terim gelecek sezon da kupayı kimseye kaptırmak istemiyor. Bunun için de transferde zaman kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşme halinde.
Bu sezon Avrupa'da boy gösterecek olan Galatasaray, Avrupa'da iyi sonuçlar alarak hem kulübün kasasını doldurmak hem de Galatasaray markasını dünyada daha da tanınır hale getirmek istiyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef göstererek "Neden olmasın" diyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, özellikle hücum hattımdaki eksiklik sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı.
Bu kez geçtiğimiz sezondan ders çıkaran tecrübeli teknik adam işi çok daha sıkı tutacak ve geçen sezonki "santrfor satıp, santrfor almamak" gibi bir hata yapılmasına izin vermeyecek.