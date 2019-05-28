Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu... - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi. Sarı kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerden Felipe Melo, kariyerine dair çok önemli bir açıklamada bulundu ve Galatasaray bombasını patlattı.

28 Mayıs 2019 Salı 16:43 Güncelleme: 28.05.2019 16:45
Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Felipe Melo'dan flaş transfer açıklaması... Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile ilgili bombayı da patlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Sahadaki agresifliğinin nedenleri sorulan Melo, "Eğer, saha içinde patlayan bir oyuncuyum ancak bu benim karakterim."

Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

"Çocukken çok hiparaktifmişim ve psikologa gitmek zorunda kalmışlar. Benim böyle bir oğlum da var."

Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Kariyerinde çok zorlu anlar olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kariyerimde ağladığım, geriye baktığım, aşırı reaksiyon verdiğim çok an da var. Bu durumlardan ders çıkardım ve bu beni geliştirdi. Önemli olan öğrenmeyi istemek" diye konuştu.

Ve Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu şunları söyledi:

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN