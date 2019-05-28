Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basınına bir röportaj verdi. Sarı kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerden Felipe Melo, kariyerine dair çok önemli bir açıklamada bulundu ve Galatasaray bombasını patlattı.
28 Mayıs 2019 Salı 16:43
Güncelleme: 28.05.2019 16:45
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Felipe Melo'dan flaş transfer açıklaması... Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile ilgili bombayı da patlattı.
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Sahadaki agresifliğinin nedenleri sorulan Melo, "Eğer, saha içinde patlayan bir oyuncuyum ancak bu benim karakterim."
"Çocukken çok hiparaktifmişim ve psikologa gitmek zorunda kalmışlar. Benim böyle bir oğlum da var."
Kariyerinde çok zorlu anlar olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kariyerimde ağladığım, geriye baktığım, aşırı reaksiyon verdiğim çok an da var. Bu durumlardan ders çıkardım ve bu beni geliştirdi. Önemli olan öğrenmeyi istemek" diye konuştu.
Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu şunları söyledi: