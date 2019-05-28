Kariyerinde çok zorlu anlar olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kariyerimde ağladığım, geriye baktığım, aşırı reaksiyon verdiğim çok an da var. Bu durumlardan ders çıkardım ve bu beni geliştirdi. Önemli olan öğrenmeyi istemek" diye konuştu.