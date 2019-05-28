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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark!
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ezeli rakiplerine fark attı. 2018-2019 sezonu geride kalırken, Süper Lig takımlarının da kasasına koyduğu rakamlar belli oldu. İşte detaylar...
28 Mayıs 2019 Salı 14:30 Güncelleme: 28.05.2019 14:30
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Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.
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