Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan, devler arenasında başarı elde edecek bir kadro kurmayı amaçlıyor. Gelecek ve gidecek oyuncuları belirleyen teknik direktör Fatih Terim, tatilden döndükten sonra Galatasaraylı kurmaylarla bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

28 Mayıs 2019 Salı 10:11 Güncelleme: 28.05.2019 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





