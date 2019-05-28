Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan, devler arenasında başarı elde edecek bir kadro kurmayı amaçlıyor. Gelecek ve gidecek oyuncuları belirleyen teknik direktör Fatih Terim, tatilden döndükten sonra Galatasaraylı kurmaylarla bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...
28 Mayıs 2019 Salı 10:11 Güncelleme: 28.05.2019 10:27
Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu zirvede bitirerek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yönetim bir araya geliyor.

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Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

Sarı-kırmızılı yönetim, tatil dönüşü toplantı yapacağı Fatih Terim'in transfer raporuna göre iç ve dış transferdeki hamlelerini şekillendirecek.

Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

İşte Hürriyet'in haberine göre, Fatih Terim'in yanıtlarını bekleyen en önemli sorular ve öne çıkan konular…

Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

MITROGLOU İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

Ara transfer döneminde Benfica'dan 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou'nun durumu bu zirvede kesinlik kazanacak.

Galatasaray'da gündem transfer! İşte listedeki isimler

Galatasaray forması ile ligde 7 maçta görev alan ve 1 gol 1 asistlik katkı sağlayan Yunan oyuncu Mitroglou'nun durumu şu anda belirsiz...

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