Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Diagne gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli için teklifler gelmeye başladı. İşte detaylar...
28 Mayıs 2019 Salı 09:19
Güncelleme: 28.05.2019 09:59
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Galatasaray'da Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor.
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Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için teklifler gelmeye başladı.
Takvim'in haberine göre; geçen sezon Gomis'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Diagne için 8 milyon Euro önerdi.