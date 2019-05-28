Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Diagne gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli için teklifler gelmeye başladı. İşte detaylar...
28 Mayıs 2019 Salı 09:19 Güncelleme: 28.05.2019 09:59
Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip

Galatasaray'da Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip

Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için teklifler gelmeye başladı.

Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip

Takvim'in haberine göre; geçen sezon Gomis'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Diagne için 8 milyon Euro önerdi.

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Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip

8 MİLYON EURO AZ BULUNDU

Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon Euro'luk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.

Galatasaray'ın golcüsü Diagne için sürpriz talip

DİAGNE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 30 golle gol kralı olan Diagne, menajerini değiştirdi. Senegalli futbolcu bundan böyle Gomis'in de menajerliğini yapan Etienne Mendy ile anlaştı.

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