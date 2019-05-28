Galatasaray büyük oynuyor! Falcao... - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...

"Bir hayalim var" diyen ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedef gösteren Terim, Kolombiyalı golcünün ismini verdi. Monaco'dan ayrılma kararı alan yıldız ve menajeriyle hemen görüşmeler başladı.

28 Mayıs 2019 Salı 07:51 Güncelleme: 28.05.2019 07:51
Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...

Üst üste iki yıldır şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Galatasaray'ın yeni hedefi Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...

Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirerek UEFA Kupası'nı aldığı dönemdeki başarılı günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...

Lig biter bitmez kadro planlaması için çalışmalara başlayan teknik direktör Fatih Terim, hem takıma güç katacak, taraftarları coşturacak hem de dünya çapında ses getirecek bir yıldızın ismini verdi: Radamel Falcao...

Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...

2 YILLIK ANLAŞMA

Sezon başında forvet transferi yapılamaması nedeniyle taraftarlarla arası açılan Başkan Mustafa Cengiz'in bu kez hemen harekete geçtiği ifade edildi.

Galatasaray büyük oynuyor! Falcao...

Monaco'da kötü bir sezon geçiren ve ayrılma kararı alan Kolombiyalı golcü ile temaslar başladı.

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