Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:07
Güncelleme: 27.05.2019 22:21
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kazanılan şampiyonluğun öyküsünü, bu yolda yaşadıkları zorlukları ve uzun vadeli hedeflerine dair açıklamalarda bulundu; İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...
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"İNANÇ, BİRLEŞME" Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin.
Bir de buna takımın motivasyonunu ekleyin. Bunlar bile başarı gelecek demek değildir.
Galatasaray'da büyük camia, büyük marka, büyük takım olmanın yanı sıra büyük inanç, büyük bir birleşme var.
"ZİHİNSEL BÜTÜNLEŞME"
Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu. Zihinsel bütünleşme.