Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla... - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:07 Güncelleme: 27.05.2019 22:21
Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kazanılan şampiyonluğun öyküsünü, bu yolda yaşadıkları zorlukları ve uzun vadeli hedeflerine dair açıklamalarda bulundu;
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...

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Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

"İNANÇ, BİRLEŞME"
Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin.

Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

Bir de buna takımın motivasyonunu ekleyin. Bunlar bile başarı gelecek demek değildir.

Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

Galatasaray'da büyük camia, büyük marka, büyük takım olmanın yanı sıra büyük inanç, büyük bir birleşme var.

Fatih Terim: Bize karşı kurulmuş ittifakla...

"ZİHİNSEL BÜTÜNLEŞME"

Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu. Zihinsel bütünleşme.

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