Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike! - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve beraberindeki diğer gelirler ile beraber kasasına yaklaşık 65 milyon euroyu (450 milyon TL) kasasına koyacak. Şampiyonluktan dolayı elde edeceği gelirden dolayı rahat bir nefes alacak olan Galatasaray, futbolculara verilecek olan ekstra şampiyonluk primlerinin yanı sıra yapılan sözleşmelerden dolayı da kasasından önemli sayılabilecek bir parayı da çıkartmak zorunda kalacak. İşte ödeme yapılacak futbolcular...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:20 Güncelleme: 27.05.2019 17:20
Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!

Futbolcular ile yaptığı anlaşmalardan "maç başı prim" sistemini kaldırarak performans odaklı maddeler ekleyen sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların transfer edildiği kulüplere de performans ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonus ödemeleri yapacak.

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Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!
11 FUTBOLCUYA 7 MİLYON 848 BİN EURO
Feghouli, Fernando, Belhanda, Donk, Muslera, Onyekuru, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Muslera, Eren Derdiyok ve Mariano ile yaptığı sözleşmelerden dolayı Galatasaray'ın kasasından toplam 7 milyon 848 (Yaklaşık 53 milyon TL) bin euro çıkacak.
Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!

EREN DERDİYOK
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulüpten (oynadığı maçlardaki toplanan puanlar) 130 bin euro alacak.

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Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!

SELÇUK İNAN
Galatasaray, toplam 13 kupa kazanan ve sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek Selçuk İnan ile daha önceden yaptığı "maç başı 25 bin euro" anlaşması gereği (Euro 7.64) toplam 850 bin euro performans primi ödeyecek.

Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!

SİNAN GÜMÜŞ
Galatasaray taraftarıyla yaşadığı sorunlar ile sık sık gündeme gelen ve sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı kulüp ile daha önce yaptığı "performans primi" anlaşması gereği 203 bin euro alacak.

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