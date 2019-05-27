Galatasaray'ı bekleyen 53 milyonluk tehlike!

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve beraberindeki diğer gelirler ile beraber kasasına yaklaşık 65 milyon euroyu (450 milyon TL) kasasına koyacak. Şampiyonluktan dolayı elde edeceği gelirden dolayı rahat bir nefes alacak olan Galatasaray, futbolculara verilecek olan ekstra şampiyonluk primlerinin yanı sıra yapılan sözleşmelerden dolayı da kasasından önemli sayılabilecek bir parayı da çıkartmak zorunda kalacak. İşte ödeme yapılacak futbolcular...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:20 Güncelleme: 27.05.2019 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





