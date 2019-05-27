Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli... - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Süper lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, Arap kulüplerinin transfer listesine girdi. Bunun üzerine Diagne flaş bir hamlede bulundu ve menajerini değiştirdi. İşte Diagne'nin transfer için yaptığı o hamle ve Bafetimbi Gomis detayı...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:33 Güncelleme: 27.05.2019 13:37
Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Ligin devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelen Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde kritik bir karar alarak menajerini değiştirdi.

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Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Claudio Druetta ile yollarını ayıran Senegalli futbolcu, Bafetimbi Gomis'in menajerliğini yapan ve bu oyuncuyu geçen yıl 6 milyon Euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'a satışında önemli rol oynayan Benjamin Mendy ile anlaştı.

Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Bu anlaşmanın ardından çok sayıda Arap kulübü Diagne'yi renklerine bağlamak için menajer Mendy'yi devreye soktu.

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Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Sarı kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında ismi anons edildiği sırada, sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği golcü futbolcudan bir Instagram paylaşımı gelmişti.

Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...

Lüks aracının yanında çekildiği fotoğrafı İtalyanca 'Günaydın' yazarak paylaşan Diagne, sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkartmıştı.

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