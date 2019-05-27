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Anlaşma tamam... Diagne'den flaş Gomis hamlesi! Transfer bedeli...
Süper lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, Arap kulüplerinin transfer listesine girdi. Bunun üzerine Diagne flaş bir hamlede bulundu ve menajerini değiştirdi. İşte Diagne'nin transfer için yaptığı o hamle ve Bafetimbi Gomis detayı...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:33
Güncelleme: 27.05.2019 13:37
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Ligin devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelen Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde kritik bir karar alarak menajerini değiştirdi.
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Claudio Druetta ile yollarını ayıran Senegalli futbolcu, Bafetimbi Gomis'in menajerliğini yapan ve bu oyuncuyu geçen yıl 6 milyon Euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'a satışında önemli rol oynayan Benjamin Mendy ile anlaştı.
Bu anlaşmanın ardından çok sayıda Arap kulübü Diagne'yi renklerine bağlamak için menajer Mendy'yi devreye soktu.