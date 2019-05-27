Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku! - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Ligi ikinci sırada bitirip ön eleme oynamaya hak kazanan Başakşehir'in elenmesi halinde yayın gelirlerinin tamamını alacak Galatasaray'ı, Devler Ligi'nde kötü bir sürpriz bekliyor...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:43
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!

Sarı-Kırmızılılar böylelikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi bir kez daha Galatasaray temsil edecek.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!

Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi şoku!

Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon Euro geliri koymayı garantiledi.

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