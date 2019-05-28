İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mbaye Diagne için Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray, Senegalli forvetin alternatifini buldu. Yıldız oyuncuya teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.

28 Mayıs 2019 Salı 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





