Beşiktaş ligin kapanış haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 isim kadroya alınmadı.
Beşiktaş ligin kapanış haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, Gökhan ve Medel sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.
GÜNEŞ VEDA EDİYOR
Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 13:09
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
mıstık q7 varken bankamatik sakatlıgı olan babele gerekyok gerçek bjk q7
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
thebarbaros türk takımlarını sömüren bu tür paragöz sahtekârları, sadece beşiktaş değil bütün takımlar reddedebilmeli.
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosuna 3 isim alınmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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