Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosuna 3 isim alınmadı! – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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'ın kadrosuna 3 isim alınmadı!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosuna 3 isim alınmadı!

ligin kapanış haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 isim kadroya alınmadı.

ligin kapanış haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, Gökhan ve sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 13:09
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