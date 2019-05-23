Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ın rakibi

Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Siyah-beyazlılar sezonun son maçında yarın 'yı konuk edecek.

, 'in 34. haftasında yarın 'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için 'la çekişen Beşiktaş yarınki mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Yarınki mücadele teknik direktör 'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

  1. 23.05.2019
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