Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam
Beşiktaş'ta bu yıl yıldızı parlayan Dorukhan Toköz, kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Ajax'ın ardından İtalya'dan bir kulüp teklif getirdi.
İtalya liginde bu sezon kötü bir dönem geçiren ve önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Udinese'nin, Dorukhan için nabız yokladığı öğrenildi. Ajax, genç futbolcu için 7 milyon Euro teklif etmişti. Ancak Beşiktaş, 10 milyon Euro'nın altındaki bir rakamı kabul etmiyor.
- 24.05.2019
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
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Kolaylık sözü
Toplam 2
Yorum
mehmet hüseyni mutlaka kalmalı iyi bir stoper olacak vahid ve toure iyi bir yedek olabilirler iyisi bulunmassa kalabilirler toure yürekli oyuncu
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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
baksoy Rizespor gergin ve sinirli olacaktır siz sinirlerinize hakim olun çıkın futbolunuzu oynayın ? Herkese adamlık derslerinizi verin ?
Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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