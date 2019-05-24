Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam
24 Mayıs 2019, Cuma
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'ün talipleri artıyor! İşte 'ın istediği rakam

Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam

'ta bu yıl yıldızı parlayan , kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Ajax'ın ardından İtalya'dan bir kulüp teklif getirdi.

'ta bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Dorukhan'ın talipleri artıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Ajax'tan sonra İtalyan ekibi Udinese de kancayı taktı.

İtalya liginde bu sezon kötü bir dönem geçiren ve önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Udinese'nin, Dorukhan için nabız yokladığı öğrenildi. Ajax, genç futbolcu için 7 milyon Euro teklif etmişti. Ancak Beşiktaş, 10 milyon Euro'nın altındaki bir rakamı kabul etmiyor.

  1. 24.05.2019
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