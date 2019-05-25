Abdurrahim Albayrak transfer taktiğini açıkladı!

CNN Türk'te sabah saatlerinde yayınlanan bir programa katılan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferler hakkında yöneltilen soruya şaşırtan bir cevap verdi.

Transferlerinizde genel olarak nasıl bir strateji izlersiniz, transferler hakkında ne söylemek istersiniz sorusuna Albayrak, "Benim taktiğim şudur, hiçbir zaman alacağım bir oyuncuyu takımından direkt olarak istemem. Ben Hakan'ı transfer etmek istiyorsam kulübüyle oturduğumda, 'Bana Mehmet'i ver' derim. Kulüp vermezse, 'O zaman Ahmet'i ver' derim. Onu da vermezse, 'Ya bari Hakan'ı verin' derim. Yani ilk alacağım oyuncuyu en son söylerim ki fiyatı artmasın" şeklinde konuştu.

Birçok konuda konuşan Galatasaray 2. Başkanı "Önümüzdeki sene çok farklı bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum" dedi.

İşte o söyleşiden satırbaşları...

ÇOK FARKLI BİR FENERBAHÇE OLACAK

Önümüzdeki sezon çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum. Her kulüpte böyle şeyler olur. Başakşehir'in de keşke taraftarı da olsa. Ligimize renk kattılar ve çok başarılılar.

ARDA TURAN GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Bilgim dahilinde bir şey yok. Transfer konusuyla ilgili önce teknik direktörümüzle oturup konuşacağız. Arda şu anda Başakşehir ve Barcelona'nın futbolcusu. Hocamla bu konuda aramda hiçbir konuşma geçmedi.

TFF BAŞKAN ADAYI NİHAT ÖZDEMİR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Abdurrahim Albayrak: Nihat abiyi çok severim, eski dostumdur. Fenerbahçe şapkasını bir kenara koyarak görev yapacağına inanıyorum. Çok iyi bir insandır. Bizim de TFF'de temsilcilerimizin olmasını istiyoruz. Bu konuda kendisiyle konuşuyoruz.

FENERBAHÇE'NİN FENER OL KAMPANYASI GİBİ BİR ŞEY YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Allah'a çok şükür şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Localar yoluyla hallediyoruz. Yurtdışından bir arkadaştan rica ettik. 2 yıllık loca aldı. Günlük ihtiyaçları böyle karşılıyoruz.

"FUTBOLCULARA SADECE 1 KEZ SÖZÜMÜ TUTMADIM"

"Galatasaray'a tırnaklarımla kazıyarak geldim. Futbolcuların bir dediğini iki etmedim. Hayatımda sadece 1 kez futbolculara yalan söyledim. O da Bülent Korkmaz'a. Prim mevzusu vardı. 'Primi getireceğim' demiştim ama getirememiştim. 1 gün sonra vermiştim."

"YÖNETİCİLİĞİ KALPTEN YAPIYORUM"

"Ünal Aysal döneminde baskıyla Fatih Terim'i göreve getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa şu anda borçsuz bir Galatasaray olurdu. Ben yöneticiliği kalpten yapıyorum. Galatasaray benim çocukluk aşkım."

"MEZARIMDA BİLE UNUTAMAM"

"Gözlerimin önünde oğlumun Rize'de darp edilmesi beni çok üzdü. Bu olayı mezarda bile unutamam. Benim kollarımı kilitleyerek oğlumu kurtarmak istememe izin vermediler."

"PERSONELİN PARASINI HİÇ AKSATMADIK"

"Futbolcuların tatile gidişlerinde kedi ve köpeklerinin uçakla gitmesi için bile uğraştım. Geldiğimizden beri personel ve futbolcuların maaşlarını hiç aksatmadık. Ben oradaki çalışanın parasını ödemeden 'kızım bana çay getir' diyemem. O insan aldığı parayla evini geçindiriyor. Parasını vermezsem ondan bir şey isteme hakkımı kendimde göremem."

"GALATASARAY İLK KEZ KAR ELDE ETTİ"

"Galatasaray ilk kez bu sene kar elde etti. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden de gelecek gelirle birlikte daha da rahatlayacağız. UEFA'dan katılım belgesini de aldık. Galatasaray'ın 1 kuruşunu bile hesap ediyoruz."

"FATİH TERİM NEDEN BAŞKAN OLMASIN?"

"Fatih Terim neden başkan olmasın? Olur. Ben Adana'da askerlik yaparken kendisi de Adana Demirspor'da oynuyordu. Fatih Hocama o zaman aşık oldum. Bizim aramızda hiçbir kıskançlık yok. Fatih Hoca'nın olduğu yerde soyunma odasına benden başka hiçbir yönetici giremez. Bu bile aramızdaki durumu gösteriyor."