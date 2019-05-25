Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!
Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 19.05'de başlayacak olan şampiyonluk kutlamaları hakkında kulübün resmi web sitesi üzerinden açıklama yaptı.
Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05'ten itibaren Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.
Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
- 25.05.2019
- Güncelleme: 25.05.2019 12:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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