Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!

'ın Spor Kompleksi 'da saat 19.05'de başlayacak olan şampiyonluk kutlamaları hakkında kulübün resmi web sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Futbol Takımımızın 2018-19 sezonunu 22. şampiyonluk kupasıyla taçlandıracağı Gala Gecesi bu akşam 19.05'ten itibaren Televizyonu, galatasaray.com ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacaktır.

Şampiyonluk kutlamalarımızı yayınlamak isteyen kuruluşlarla yayın ücreti karşılığında görüntü paylaşımı yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 12:38
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