Fatih Terim'in Diagne kararı! Yerine...
Sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Yunan golcü, yaz kampında İtalyan kondisyoner Bartali’ye teslim edilerek yeni sezonda forvette komutayı devralacak.
BİRİNCİ FORVET OLACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda forvette 2. alternatifi olarak Mitroglou'yu düşünüyor. Hazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet edilecek ve yüzde 100 hazır hale getirilecek. Bartali devre arası kampında özellikle Belhanda-Feghouli ikilisini fizik olarak üst seviyeye getirmiş ve teknik heyeti rahatlatmıştı. Fatih Terim ve yardımcıları, Diagne ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşündükleri Mitroglou'dan yeni sezonda ciddi katkı bekliyor.
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 08:06
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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