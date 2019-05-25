Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında flaş protesto!

Galatasaray 22.şampiyonluğunu TT Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Müthiş gala gecesine İrem Derici ve Soner Sarıkabadayı gibi ünlü isimler de sahne aldı. Şampiyonluğun mimarlarından olan bütün takım futbolcuları tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Bütün futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan Sinan Gümüş, Mbaye Diagne ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı protesto geldi.



Mazeretleri nedeniyle kutlamaya katılamayan Sinan Gümüş ve Diagne'nin ismi okunduğunda taraftarlar protesto etti. pic.twitter.com/BKarITIF6a — Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 25 Mayıs 2019