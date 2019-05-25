Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında flaş protesto!
Galatasaray 22.şampiyonluğunu TT Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Bütün futbolcular tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan Sinan Gümüş, Mbaye Diagne ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı protesto geldi.
Galatasaray 22.şampiyonluğunu TT Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Müthiş gala gecesine İrem Derici ve Soner Sarıkabadayı gibi ünlü isimler de sahne aldı. Şampiyonluğun mimarlarından olan bütün takım futbolcuları tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Bütün futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan Sinan Gümüş, Mbaye Diagne ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı protesto geldi.
Mazeretleri nedeniyle kutlamaya katılamayan Sinan Gümüş ve Diagne'nin ismi okunduğunda taraftarlar protesto etti. pic.twitter.com/BKarITIF6a— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) 25 Mayıs 2019
- 25.05.2019
- Güncelleme: 25.05.2019 22:59
-
Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
-
Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
-
Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında flaş protesto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.