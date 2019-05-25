Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında flaş protesto!
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'ın şampiyonluk kutlamasında flaş !

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında flaş protesto!

22.şampiyonluğunu Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Bütün futbolcular tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan , ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı geldi.

22.şampiyonluğunu Stadı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Müthiş gala gecesine ve gibi ünlü isimler de sahne aldı. Şampiyonluğun mimarlarından olan bütün takım futbolcuları tek tek anons edilerek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye geldiler. Bütün futbolcular çağrıldıktan sonra kutlamada yer almayan , ve Taffarel'e şampiyonluğa olan katkıları sebebiyle teşekkür edildi. Tam o sırada stattaki taraftarlardan ıslıklı geldi.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 22:59
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