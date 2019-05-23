Ndiaye Ada yolcusu
Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin bu sezon da takımda kalmasını istiyor.
Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin bu sezon da takımda kalmasını istiyor. Senegalli oyuncu da Championship'te oynamak yerine Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi çok istediğini Stoke City yönetimine iletti. Fakat Stoke'un ikinci kez kiralamaya yanaşmaması ve oyuncuyu satışa çıkarması Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. 10 milyon euro'luk rakam da çok bulundu.
ALTERNATİFİ BOURIGEAUD
Ndiaye'nin transferi sonuna kadar zorlanacak olsa da yönetim alternatifler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Adaylardan birisinin de Fransa'nın Rennes takımında forma giyen 25 yaşındaki Benjamin Bourigeaud olduğu iddia edildi.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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