Ndiaye Ada yolcusu – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Ndiaye Ada yolcusu

Ndiaye Ada yolcusu

, Badou Ndiaye'nin bu sezon da takımda kalmasını istiyor.

, Badou Ndiaye'nin bu sezon da takımda kalmasını istiyor. Senegalli oyuncu da Championship'te oynamak yerine 'la Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi çok istediğini yönetimine iletti. Fakat Stoke'un ikinci kez kiralamaya yanaşmaması ve oyuncuyu satışa çıkarması Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. 10 milyon euro'luk rakam da çok bulundu.

ALTERNATİFİ BOURIGEAUD
Ndiaye'nin transferi sonuna kadar zorlanacak olsa da yönetim alternatifler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Adaylardan birisinin de 'nın Rennes takımında forma giyen 25 yaşındaki Benjamin Bourigeaud olduğu iddia edildi.

  1. 23.5.2019
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