Galatasaray'dan Aziz Yıldırım itirafı!
"BAŞKANIN AKLINA GİRİP TERİM'İ GÖNDERTTİLER"
"Ünal Aysal döneminde yeniden göreve başladım. Fatih Terim konusunda ısrar ettik. Ünal Başkan'ın kafasına başka isimler koymuşlar. Ancak baskımızla Terim'i getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa Galatasaray şu an borçsuz, mülkü olan bir kulüp olurdu. Ancak başkanın aklını karıştırdılar.
İki sene üst üste şampiyon olduk, kutlama yemeği bile yiyemeden seçime götürdüler başkanı. Düşmanlık ve kıskançlık bir dönem camianın çok büyük sorunu oldu. Sonra ben ayrıldım, hoca da ayrıldı. Ünal Aysal'ın aklına girdiler, fikrini değiştirdiler. Fatih Terim'i göndermek için yollar arıyorlardı ve sonun da bunu yaptılar."
"MUSTAFA CENGİZ'LE GÖREVE GELDİĞİMİZDE DURUM ÇOK KÖTÜYDÜ"
"Bir gün Duygun Yarsuvat aradı, 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dedi. 'Futbolun başında iki ayrı baş olursa' bu iş olmaz dedim. O kadar güzel konuştu ki beni ikna etti. O sene de Prandelli'yi gönderip, Hamza Hoca'yı getirdik. Mustafa Cengiz'le göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık."