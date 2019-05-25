"MUSTAFA CENGİZ'LE GÖREVE GELDİĞİMİZDE DURUM ÇOK KÖTÜYDÜ"

"Bir gün Duygun Yarsuvat aradı, 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dedi. 'Futbolun başında iki ayrı baş olursa' bu iş olmaz dedim. O kadar güzel konuştu ki beni ikna etti. O sene de Prandelli'yi gönderip, Hamza Hoca'yı getirdik. Mustafa Cengiz'le göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık."