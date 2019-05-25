Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ekip Galatasaray'da gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma uğraşında. Son dönemde adı Galatasaray'la anılan Beşiktaşlı eski futbolcu Manuel Fernandes'de kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





