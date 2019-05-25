Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey... - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ekip Galatasaray'da gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma uğraşında. Son dönemde adı Galatasaray'la anılan Beşiktaşlı eski futbolcu Manuel Fernandes'de kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:58
Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Süper Ligde takımlar sezon sonuna yaklaşırken transfer için vitesi yükseltti. Şampiyon Galatasaray'da gelecek sezona sağlam bir kadro oluşturmak için görüşmelere şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Takımdan gönderilecek isimlerin yanında gerekli mevkilere de takviyeler yapılacak.

Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Galatasaray'ın transfer gündeminde Babel, Ribery, Falcao, Tetteh, Bruma'nın yanı sıra eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'de sarı-kırmızılı ekibin gündeminde.

Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

2014 yılından bu yana Lokomotiv Moskova forması giyen Fernandes, sözleşmesinin sonuna geldi.

Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Yeni sözleşme imzalamadığı takdirde 30 Haziran'da serbest kalacak olan 33 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN