Fernandes açıkladı: Söyleyebileceğim tek şey...

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ekip Galatasaray'da gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma uğraşında. Son dönemde adı Galatasaray'la anılan Beşiktaşlı eski futbolcu Manuel Fernandes'de kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:58
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Süper Ligde takımlar sezon sonuna yaklaşırken transfer için vitesi yükseltti. Şampiyon Galatasaray'da gelecek sezona sağlam bir kadro oluşturmak için görüşmelere şimdiden başladı.
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Takımdan gönderilecek isimlerin yanında gerekli mevkilere de takviyeler yapılacak.
Galatasaray'ın transfer gündeminde Babel, Ribery, Falcao, Tetteh, Bruma'nın yanı sıra eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'de sarı-kırmızılı ekibin gündeminde.
2014 yılından bu yana Lokomotiv Moskova forması giyen Fernandes, sözleşmesinin sonuna geldi.
Yeni sözleşme imzalamadığı takdirde 30 Haziran'da serbest kalacak olan 33 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.