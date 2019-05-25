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Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması
Galatasaray'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu hakkında çıkan transfer dedikodularını Nijerya basınına değerlendirdi. İşte o açıklama...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:59 Güncelleme: 25.05.2019 16:59
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Yıldız futbolcu, kişisel performansını ve gelen transfer tekliflerini ülke basınına değerlendirdi.
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BAŞARIMIN ARKASINDA TANRI VAR
Ülkesinin basınına konuşan Onyekuru, kendisini sürekli geliştirmek istediğini belirtirken, "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum.
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