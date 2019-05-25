Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu hakkında çıkan transfer dedikodularını Nijerya basınına değerlendirdi. İşte o açıklama...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:59 Güncelleme: 25.05.2019 16:59
Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması

Yıldız futbolcu, kişisel performansını ve gelen transfer tekliflerini ülke basınına değerlendirdi.

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Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması

İşte Henry Onyekuru'nun açıklamaları:

Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması

BAŞARIMIN ARKASINDA TANRI VAR

Ülkesinin basınına konuşan Onyekuru, kendisini sürekli geliştirmek istediğini belirtirken, "Başarımın arkasında bir sır yok. Tanrıya çok inanıyorum ve beni kutsadığını düşünüyorum.

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Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması

Yaptığım işi çok seviyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Önemli olan kendini futbola adaman ve çok çalışman.

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