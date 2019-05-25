İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma! - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

Galatasaray 2018/2019 sezonu şampiyonluğunu 33.hafta sonunda Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle ilan etti. Bu şampiyonluk aynı zamanda içerisinde birçok da hikaye barındırıyor. Şampiyonluk yolunda birçok sıkıntıyla karşılaşan Galatasaray'da kuşkusuz umutların bittiği taraftarın 'şampiyonluktan olduk' dediği Erzurumspor maçı sonrası lider Başakşehir ile puan farkı 8'e çıkmıştı. Fatih Terim bu karşılaşma sonrası yaptığı konuşma ile oyuncularının umutlarını yeşertti ve bununla beraber de şampiyonluk geldi. İşte şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Erzurumspor maçı sonrası yaptığı o konuşma...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:57 Güncelleme: 25.05.2019 13:57
İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

Galatasaray'da 22. şampiyonluk beraberinde bir dolu hikaye ile geldi... Teknik Direktör Fatih Terim, kariyerinin 8. şampiyonluğunu elde ederken Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanını, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşıdı. Terim'in bu tecrübesi şampiyonluğu getiren en büyük etkenlerden biri oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

Fatih Terim, bu sezon ulaştıkları Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarıyla bir rekor daha kırdı.

İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!

Üçüncü kez bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu yaşayan Terim, bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN