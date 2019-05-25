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İşte Fatih Terim'den şampiyonluğu getiren konuşma!
Galatasaray 2018/2019 sezonu şampiyonluğunu 33.hafta sonunda Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle ilan etti. Bu şampiyonluk aynı zamanda içerisinde birçok da hikaye barındırıyor. Şampiyonluk yolunda birçok sıkıntıyla karşılaşan Galatasaray'da kuşkusuz umutların bittiği taraftarın 'şampiyonluktan olduk' dediği Erzurumspor maçı sonrası lider Başakşehir ile puan farkı 8'e çıkmıştı. Fatih Terim bu karşılaşma sonrası yaptığı konuşma ile oyuncularının umutlarını yeşertti ve bununla beraber de şampiyonluk geldi. İşte şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Erzurumspor maçı sonrası yaptığı o konuşma...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:57 Güncelleme: 25.05.2019 13:57
Galatasaray'da 22. şampiyonluk beraberinde bir dolu hikaye ile geldi... Teknik Direktör Fatih Terim, kariyerinin 8. şampiyonluğunu elde ederken Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanını, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşıdı. Terim'in bu tecrübesi şampiyonluğu getiren en büyük etkenlerden biri oldu...
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