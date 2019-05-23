Nagatomo: Fatih Terim harika bir insan

Galatasaray'ın başarılı ismi Nagatomo, şampiyonlukla ilgili duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Japon yıldız, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdik ama gelecek yıl daha iyi bir performans göstermek istiyoruz" dedi. Terim'le ilgili soru üzerine de, "Fatih Terim'in harika bir insan olduğunu herkes biliyor bunu benim söylememe gerek yok" ifadesini kullandı.