Nagatomo: Fatih Terim harika bir insan – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Nagatomo: harika bir insan

Nagatomo: Fatih Terim harika bir insan

'ın başarılı ismi Nagatomo, şampiyonlukla ilgili duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi.

'ın başarılı ismi Nagatomo, şampiyonlukla ilgili duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Japon yıldız, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdik ama gelecek yıl daha iyi bir performans göstermek istiyoruz" dedi. Terim'le ilgili soru üzerine de, "'in harika bir insan olduğunu herkes biliyor bunu benim söylememe gerek yok" ifadesini kullandı.

  1. 23.5.2019
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