Nagatomo: Fatih Terim harika bir insan
Galatasaray'ın başarılı ismi Nagatomo, şampiyonlukla ilgili duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi.
Galatasaray'ın başarılı ismi Nagatomo, şampiyonlukla ilgili duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Japon yıldız, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçirdik ama gelecek yıl daha iyi bir performans göstermek istiyoruz" dedi. Terim'le ilgili soru üzerine de, "Fatih Terim'in harika bir insan olduğunu herkes biliyor bunu benim söylememe gerek yok" ifadesini kullandı.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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